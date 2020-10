Covid-19

A redução dos gastos dos consumidores com vestuário e o impacto de medidas para conter a covid-19 já levaram a uma crise no setor têxtil asiático mais profunda do que a que aconteceu em 2008, disse hoje a OIT.

Dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), citados pela agência Efe, apontam para o encerramento de milhares de fábricas no continente asiático e para a perda de rendimentos para milhões de trabalhadores.

"O comércio têxtil entrou em colapso no primeiro semestre do ano. Em alguns casos, as importações de certos países caíram em 70% face ao ano anterior", disse Christian Vieghelahn, economista da OIT na Ásia-Pacífico, em conferência de imprensa, em Banguecoque, na Tailândia.