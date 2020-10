Actualidade

O grupo Ação Cooperativista pediu hoje, em Lisboa, à ministra da Cultura, Graça Fonseca, a realização de uma campanha de sensibilização nas escolas para reativar as atividades culturais, em articulação com o Ministério da Educação.

O grupo informal, criado após o surgimento da pandemia covid-19 para apoiar artistas, técnicos e produtores, e que alerta para o subsetor da atividade cultural nas escolas, reuniu-se esta manhã com a tutela para alertar sobre a "falsa ideia de retoma" desta área, que teve uma quebra de 90%, disse fonte contactada pela agência Lusa.

"De acordo com o levantamento que fizemos em todo o país, a maior parte das escolas não tem possibilidade de transportar os alunos para os teatros, porque precisam do dobro dos autocarros no quadro das exigências de segurança sanitária para combater o vírus. Além disso, ainda prevalece o medo, e os artistas não conseguem entrar nos estabelecimentos de ensino pelas mesmas razões", explicou Catarina Requeijo.