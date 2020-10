Actualidade

Um retrato da guerra e da forma como as mulheres são suas vítimas, diretas e indiretas, é o que propõe o novo espectáculo do grupo de teatro A Escola da Noite, de Coimbra, que se estreia no dia 29.

O espectáculo "A mulher como campo de batalha", de Matéi Visniec, com encenação de Sofia Lobo, é a 70.ª criação da Escola da Noite e cumprirá uma temporada de 16 sessões, até ao início de dezembro.

"Dorra, vítima de violação durante a guerra da Bósnia, conhece Kate, psicanalista norte-americana, já fora do território em que as atrocidades foram cometidas", avança o grupo de teatro, sobre a ação da peça.