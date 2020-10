Actualidade

Os filmes "David Byrne's American Utopia", de Spike Lee, e "American Rapstar", de Justin Staple, vão ter estreia nacional no festival de cinema Porto/Post/Doc, que arranca no dia 20 de novembro, anunciou hoje a organização.

A sessão de abertura da sétima edição do festival de cinema do real Porto/Pos/Doc 2020 (PPD 2020) vai acontecer pelas 22:00, no Rivoli - Teatro Municipal do Porto, com a estreia nacional de "David Byrne's American Utopia", um filme do realizador Spike Lee (USA), com 105 minutos de duração, e que é baseado no "disco e concerto" do músico norte-americano, avançou hoje à Lusa fonte da organização do evento cultural.

O festival termina a 29 de novembro com outra estreia nacional, mas desta vez com a película "MLK/FBI", de Sam Pollard (EUA), que segue "Martin Luther King Jr. enquanto alvo duma investigação com laivos de perseguição pela instituição policial americana", lê-se no no sítio da Internet do PPD 2020.