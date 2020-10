Football Leaks

Um ficheiro de um dos dispositivos apreendidos ao criador do 'Football Leaks', Rui Pinto, contém o número de telemóvel da procuradora do Ministério Público (MP) envolvida no julgamento, Marta Viegas, confirmou hoje a própria na 15.ª sessão.

Na audição ao ex-diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Amadeu Guerra, marcada até agora pela exaustiva verificação de mais de uma centena de documentos relativos aos 307 acessos imputados pela acusação ao arguido ao sistema informático da Procuradoria-Geral da República, o momento de análise desse ficheiro foi alvo de uma piada da representante do MP.

"Está aqui o meu número de telemóvel, se alguém precisar", disse Marta Viegas, imediatamente a seguir a Amadeu Guerra confirmar que o documento encontrado num dos dispositivos apreendidos a Rui Pinto e apresentado pelo MP continha a identificação da procuradora.