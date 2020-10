Actualidade

A Alemanha concedeu o estatuto de refugiada a uma estudante natural de Hong Kong e ativista pró-democracia, que disse ter protestado contra a lei da extradição no território semi-autónomo chinês, noticia hoje a Associated Press (AP).

Confrontado com a afirmação de Elaine, a jovem de 22 anos que se recusou a dar mais dados pessoais por recear represálias à família em Hong Kong, o Gabinete Federal de Migração e Refugiados alemão não confirmou nem negou a concessão de asilo à ativista, citando as rígidas leis de privacidade do país.

Segundo a AP, Elaine mostrou os documentos em que se pode confirmar que o estatuto de refugiada foi atribuído a 14 deste mês.