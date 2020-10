Actualidade

Onze elementos da Comissão Política do Somos Coimbra (SC), entre eles os quatro fundadores, anunciaram hoje a saída do movimento independente em rutura com o coordenador José Manuel Silva, vereador do município.

Em declarações à agência Lusa, Filomena Girão, líder da bancada do movimento na Assembleia Municipal, explicou que na Comissão Política do SC, constituída por 22 elementos, confrontaram-se duas visões: uma que defende a integração de elementos do movimento "como independentes numa lista de partidos" e outra que advoga a manutenção do movimento "como independente e extrapartidário".

As propostas revelaram "uma completa divisão", com 11 votos para cada uma, tendo o coordenador José Manuel Silva, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, exercido o voto de qualidade a favor da integração de elementos do movimento em listas de partidos políticos.