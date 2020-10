Covid-19

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, dois casos positivos de covid-19 em São Miguel, decorrente de 1.292 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região, informou a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, aquela entidade adianta ainda que "já foram processadas no laboratório do Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, 211 amostras laboratoriais de funcionários, docentes e não docentes, e alunos do Jardim-Escola João de Deus, todas com resultado negativo".

A Autoridade de Saúde dos Açores determinou na terça-feira o encerramento entre dois a três dias daquela escola do concelho de Ponta Delgada onde um aluno acusou positivo para a covid-19, para testar toda a comunidade escolar.