Sete equipamentos da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), em Lisboa e Conímbriga, vão receber 105 mil euros para dez projetos de criação de acessos para pessoas com mobilidade condicionada em museus, monumentos e palácios, foi hoje anunciado.

De acordo com este organismo do Ministério da Cultura, o financiamento atribuído à execução de 10 projetos através do Programa de Acessibilidades aos Serviços Públicos e na Via Pública (PASPVT), vai permitir melhorar a capacidade de receber visitantes com necessidades especiais.

Os equipamentos beneficiados com apoio financeiro, em Lisboa, são o Palácio Nacional da Ajuda (PNA), para aquisição de uma plataforma elevatória, e o Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), para remodelação das instalações sanitárias do público no átrio da rua Serpa Pinto.