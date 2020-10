Actualidade

A CP - Comboios de Portugal celebrou hoje um contrato para a compra de 22 comboios por um total de 158 milhões de euros, depois de o tribunal ter levantado o efeito suspensivo de um processo que impugnava o concurso.

Em comunicado, a operadora indicou que "celebrou esta quarta-feira o contrato para a aquisição de 22 novos comboios, do modelo FLIRT, à Stadler, num investimento da ordem dos 158 milhões de euros".

Esta adjudicação resultou "do concurso público internacional para a compra de material circulante, que a CP lançou em 2019" no âmbito do qual a proposta dos suíços da Stadler "se qualificou como a mais favorável, nomeadamente, nos critérios de preço e qualidade técnica", lê-se na mesma nota.