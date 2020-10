Actualidade

(CORREÇÃO NO QUINTO PARÁGRAFO) Redação, 21 out 2020 (Lusa) - O treinador do Sporting, Rúben Amorim, foi hoje suspenso por seis dias e multado em 3.825 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, pela expulsão no clássico frente ao FC Porto, para a I Liga.

O técnico 'leonino' foi sancionado por "lesão da honra e da reputação" da equipa de arbitragem, aos 45+5 minutos do encontro disputado no sábado, depois de o árbitro Luís Godinho ter revertido, com consulta ao videoárbitro, a decisão de marcar uma grande penalidade e expulsar, por acumulação de cartões amarelos, o defensa 'azul e branco' Zaidu, por alegada falta sobre Pedro Gonçalves.

Na altura, o Sporting perdia por 2-1, depois de ter estado em vantagem, e o treinador 'verde e branco' foi expulso por insultos à equipa de arbitragem, sobre os quais se assumiu arrependido, na conferência de imprensa após o encontro.