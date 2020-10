Actualidade

O Teatro da Rainha vai estrear "Jogo do Fim", de Samuel Beckett, no próximo dia 05 de novembro, e a peça estará em cena na sala estúdio da companhia das Caldas da Rainha até ao dia 21 do mesmo mês.

O "Jogo do Fim" é "o retrato de um espaço e de um tempo possíveis após o apocalipse", concentrando este texto, em si, todos os grandes temas 'beckettianos', "tempo, ser, existência, anormalidade", refere o Teatro da Rainha na sinopse da mais recente criação da companhia.

A peça é a versão original de Isabel Lopes para "Fin de Partie", escrita em 1957 pelo Nobel da Literatura, após a Segunda Guerra Mundial, em plena Guerra Fria, num tempo em que se temia a ameaça de uma guerra nuclear.