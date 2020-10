Actualidade

A terceira edição da Mostra de Cinema do Brasil, prevista para começar hoje em sistema 'drive-in', na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, foi adiada para a próxima semana, devido ao mau tempo provocado pela depressão Bárbara.

A mostra de filmes de realizadores brasileiros será exibida apenas na próxima semana, de 28 de Outubro a 1 de Novembro, no 'drive-in' da Fábrica Braço de Prata, em Marvila, abrindo com "A vida invisível", de Karim Ainouz, distinguido em Cannes, no ano passado, divulgou a fábrica.

Contrariamente às anteriores edições, apresentadas no Cinema São Jorge, este ano a Mostra de Cinema do Brasil em Lisboa vai decorrer ao ar livre, cumprindo as orientações de segurança da Direção-Geral da Saúde, devido à pandemia.