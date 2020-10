Actualidade

O projeto musical "Angola 45", apadrinhado pelo músico Bonga, vai concretizar-se com a edição de um disco e um espectáculo, em Lisboa, para celebrar os 45 anos da independência de Angola.

O projeto conta com mais de uma dezena de artistas, que atuam no dia da independência, 11 de novembro, no Teatro Capitólio, no Parque Mayer, num espectáculo que será transmitido pela RTP e pela Televisão Pública de Angola (TPA), explicou à agência Lusa o produtor Ricardo Santos.

Este é "um projeto em liberdade para celebrar a nossa independência, que foi a nossa emancipação", disse Bonga, à Lusa.