Brexit

O Reino Unido decidiu retomar as negociações para um acordo de comércio pós-'Brexit' com a União Europeia (UE) em Londres no final desta semana, dias depois de o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ter declarado o fim do diálogo.

O negociador-chefe do Reino Unido, David Frost, anunciou na rede social Twitter que "foi restabelecida uma base para negociações com a UE" e que vão ser iniciadas "negociações intensas" todos os dias a partir de quinta-feira à tarde em Londres.

A decisão é uma reação ao discurso de hoje do negociador-chefe dos 27, Michel Barnier, no Parlamento Europeu, em que usou um tom conciliatório e reconheceu que será necessário cedências de ambos os lados para chegar a um acordo.