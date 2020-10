LE

O treinador Jorge Jesus assumiu hoje que o Benfica "não quer passar" pela Liga Europa de futebol e que pretende, sim, "chegar ao fim" da competição, na qual os 'encarnados' se estreiam com uma visita ao Lech Poznan.

"[Defrontar] O Benfica é sempre uma motivação extra para qualquer equipa, pelo passado e história deste clube, mais concretamente nesta competição. Não queremos passar por esta Liga Europa, mas, sim, chegar ao fim e estar em Gdansk [onde se disputa a final]. Mas um jogo de cada vez. Primeiro, temos de passar a fase de grupos e queremos começar bem amanhã [quinta-feira], com uma vitória", afirmou Jesus, em conferência de imprensa.

O técnico fazia a antevisão do jogo da primeira jornada do grupo D, diante dos polacos do Lech Poznan, sendo que Jesus aceitou o favoritismo do Benfica nesta estreia, tendo em conta "o passado" do clube da Luz, embora deixando um alerta: "Temos de demonstrar dentro de campo que somos melhores."