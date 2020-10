OE2021

O presidente do PSD anunciou hoje o voto contra do partido na proposta de Orçamento do Estado para 2021, dizendo que esse é "o único voto coerente" e porque outra votação nem sequer "evitaria uma crise política".

Rui Rio fez este anúncio no encerramento das jornadas parlamentares do PSD, que decorreram hoje na Assembleia da República.

