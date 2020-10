Covid-19

A atracagem do primeiro navio de cruzeiro no Funchal, após o início da pandemia, está prevista para sábado e os passageiros que queiram desembarcar terão de apresentar teste negativo para covid-19 ou realizá-lo à chegada, indicou hoje o Governo regional.

"A estratégia será semelhante à do aeroporto", disse o secretário da Saúde, Pedro Ramos, à margem da apresentação de duas cápsulas de transporte de pessoas com doença infecciosa, no Serviço Regional de Proteção Civil, no Funchal.

E reforçou: "Acresce que, no caso do cruzeiro, todos os passageiros terão de ter teste negativo à partida para poderem embarcar. Depois, consoante o tempo de duração do cruzeiro até chegar à região, é que vamos ver se há necessidade de fazer teste à chegada."