O sindicato que representa os inspetores do SEF desconvocou hoje a greve marcada para quinta-feira depois de o ministro da Administração Interna ter garantido um reforço na carreira, ficando as restantes datas pendentes da execução do compromisso assumido.

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF) tinha agendado uma greve para quinta-feira e para os dias 26 de novembro e 16 de janeiro devido à falta de efetivos e de investimento na formação.

O sindicato esteve hoje de manhã reunido com o ministro Eduardo Cabrita e, após o compromisso assumido pela tutela, a greve marcada para quinta-feira foi desconvocada e as restantes datas ficam pendentes da execução do acordado.