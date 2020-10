Actualidade

As farmácias devem conseguir vacinar "quase 400 mil pessoas" até ao final da semana, adiantou hoje a bastonária dos Farmacêuticos sobre um processo que considerou "complexo e que deveria ter sido melhor coordenado".

Ana Paula Martins, que foi hoje recebida em audiência pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, disse à saída da reunião que o contingente de vacinas das farmácias, que corresponde a 240 mil doses, em conjunto com as 100 mil doses do contingente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) entregues às farmácias, deve ser esgotado até ao final desta semana.

"Na próxima semana chegam mais vacinas, não sabemos ainda qual vai ser a sua distribuição", acrescentou a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, sublinhando que o compromisso que as farmácias assumiram é o de vacinar 700 mil pessoas até ao final da campanha de vacinação contra a gripe, que decorre até dezembro.