Covid-19

A França registou um novo aumento na ocupação hospitalar e nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes com covid-19, num dia em que foram notificadas 166 mortes e 26.676 novos casos nas últimas 24 horas.

O número de novos contágios é um dos maiores registados no país, segundo os dados divulgados hoje pela agência nacional de Saúde, o que eleva o número total para 957.421 infeções e 34.048 óbitos.

Os hospitalizados pela doença nos últimos sete dias foram 9.375 hoje, em comparação com os 8.754 de terça-feira, e as UCI têm ao seu cuidado 1.584 pacientes com covid-19, quando na terça-feira eram 1.493.