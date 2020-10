Football Leaks

O ex-diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Amadeu Guerra, afirmou hoje no julgamento do processo 'Football Leaks' que o organismo recusou sempre investigar com base em informações obtidas de forma ilícita.

Ouvido na qualidade de testemunha na 15.ª sessão do julgamento que decorre no Tribunal Central Criminal de Lisboa, o magistrado jubilado do Ministério Público (MP) vincou perante as questões dos advogados de defesa de Rui Pinto que essa sempre foi a linha de atuação enquanto liderou o órgão da magistratura entre março de 2013 e janeiro de 2019.

"Enquanto estive no DCIAP, nós não considerávamos os aspetos relativos com informação obtida ilicitamente", afirmou Amadeu Guerra, em sentido contrário à colaboração entretanto estabelecida entre o criador da plataforma e as autoridades. Paralelamente, o ex-diretor do DCIAP admitiu que "há vários processos investigados relativamente a clubes e jogadores", mas sem nunca confirmar se essas diligências tinham como base as denúncias do 'Football Leaks'.