Covid-19

O Agrupamento de Centros de Saúde do Douro Sul foi distinguido hoje com o Prémio Healthcare Excellence pela criação da "APLar", uma equipa multidisciplinar de atuação preventiva em estruturas residenciais para idosos, foi hoje anunciado.

Este ano, a iniciativa desenvolvida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), em parceria com a biofarmacêutica AbbVie, distinguiu projetos desenvolvidos no âmbito de resposta à pandemia de Covid-19.

A equipa multidisciplinar formada pelo ACES Douro Sul foi criada para acompanhar os lares no contexto de pandemia, realizando visitas às estruturas, identificando as não conformidades, avaliando as necessidades e apresentando recomendações, com o intuito de reduzir o impacto da Covid-19 nos utentes e profissionais de saúde.