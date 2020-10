Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje, em Paços de Ferreira, que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) terá "resposta para as necessidades" face ao previsível aumento da pandemia de covid-19 na região do Vale do Sousa.

"Neste momento, aquilo que o presidente da Administração Regional de Saúde do Norte nos pôde assegurar é que, mesmo tendo em conta aquilo que é a previsão de aumento de pandemia na região [interior do distrito do Porto] ao longo das próximas semanas, haverá resposta do SNS para as necessidades de internamento geral e de internamento em cuidados intensivos", afirmou.

António Costa respondia à questão dos jornalistas sobre a capacidade de resposta do hospital de Penafiel, a unidade de referência de uma região com meio milhão de habitantes, que por estes dias tem enfrentado grandes dificuldades, com a insuficiência de profissionais.