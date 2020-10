Actualidade

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) cabo-verdiana proibiu o Governo e a Câmara da Praia de atribuírem subsídios aos feirantes do mercado de Sucupira antes das eleições autárquicas de domingo, após promessa de um vice-presidente do MpD.

A possibilidade de atribuição de apoios financeiros aos feirantes afetados pelas fortes chuvas e cheias de 12 de setembro foi apontada por Luís Filipe Tavares, um dos vice-presidentes do Movimento para a Democracia (MpD) e ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, durante uma ação de campanha no mercado de Sucupira, na Praia, para as eleições autárquicas de 25 de outubro.

Na altura, na passada sexta-feira, conforme relatos na imprensa local, Luís Filipe Tavares foi confrontado pelos feirantes do setor do mobiliário daquele mercado, o maior do país, com o atraso e o excesso de burocracia na obtenção de empréstimos junto de instituições de crédito, depois de terem perdido praticamente toda a mercadoria nas chuvas que atingiram a capital.