Actualidade

O fadista Camané vai fazer "uma retrospetiva da sua carreira" no concerto que tem marcado para o dia 20 de novembro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, adiantou hoje o Museu do Fado.

Camané, distinguido com os prémios Amália Melhor Intérprete 2005 e Prémio Europa - David Mourão-Ferreira 2010, atua com o seu trio habitual de cordas, composto por José Manuel Neto, na guitarra portuguesa, Carlos Manuel Proença, na viola, e Paulo Paz, no contrabaixo.

Mário Laginha, com quem Camané partilhou os palcos nos últimos dois anos, e com quem gravou o álbum "Aqui está-se Sossegado" (2019), é um dos convidados do concerto, assim como o saxofonista Ricardo Toscano.