Avante!

A Comissão Nacional de Eleições decidiu que a Câmara Municipal do Seixal deve repor o cartaz da Juventude Social-Democrata (JSD) colocado nas imediações da Festa do Avante!, em setembro, que criticava o evento e acabou removido pela autarquia.

Em causa está uma queixa formal apresentada em setembro pela Juventude Social-Democrata (JSD) à Comissão Nacional de Eleições, sobre a retirada de um cartaz colocado por esta estrutura partidária contra a realização da 44.ª Festa do Avante!.

De acordo com uma deliberação a que a Lusa teve acesso, a CNE considerou que, de acordo com o "enquadramento jurídico-constitucional da propaganda" não existe "fundamento suficiente para a remoção da estrutura de propaganda em causa, nem o exercício da atividade de propaganda pode estar sujeito à discricionariedade de qualquer entidade administrativa, devendo a Câmara Municipal do Seixal repor o material de propaganda política da JSD a que se refere o presente processo".