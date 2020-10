Actualidade

O processo eleitoral que levou à vitória do candidato socialista Luis Arce nas eleições presidenciais bolivianas "foi transparente", declarou a missão de observação da Organização dos Estados Americanos (OEA).

"Os cidadãos votaram livremente e o resultado foi claro e categórico", disse na quarta-feira o chefe da missão da OEA, Manuel Gonzalez, em La Paz.

Gonzalez tornou público o relatório preliminar da missão no ato eleitoral de domingo, no qual Luis Arce, candidato do Movimento pelo Socialismo (MAS) do ex-Presidente Evo Morales, foi eleito Presidente da Bolívia à primeira volta.