Timor-Leste importou em 2019 bens no valor de quase 600 milhões de dólares (506,4 milhões de euros), o maior valor dos últimos cinco anos, segundo o balanço estatístico oficial do Governo timorense.

Os dados mostram que, apesar de em 2019 Timor-Leste começar a contar as exportações de petróleo e derivados relativos ao Mar de Timor, o país continua com um défice na balança comercial de mais de 455 milhões de dólares (384 milhões de euros).

As estatísticas anuais de comércio, da Direção Geral de Estatísticas (DGE) mostram que a Indonésia continua a ser o principal parceiro comercial do país, com vendas de mais de 182 milhões de dólares (153,6 milhões de euros) ou 30,5%.