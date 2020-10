Actualidade

As receitas da operadora do jogo em Macau Sands China caíram 92,1% para 167 milhões de dólares (141 milhões de euros) no terceiro trimestre deste ano, comparativamente a igual período de 2019, foi hoje anunciado.

Os prejuízos líquidos foram de 562 milhões de dólares (474,5 milhões de euros), quando no terceiro trimestre do ano passado os casinos em Macau da operadora sediada nos Estados Unidos registaram resultados líquidos de 454 milhões de dólares (383 milhões de euros).

Já as perdas em termos de EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) atingiram os 233 milhões de dólares (196 milhões de euros), comparativamente aos 755 milhões de dólares (637 milhões de euros) registados no período homólogo de 2019, de acordo com os resultados financeiros da companhia Las Vegas Sands, comunicados à bolsa de valores de Hong Kong.