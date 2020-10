Actualidade

O Governo timorense está a concluir análises técnicas, financeiras e jurídicas para um acordo de ligação submarina de fibra ótica à Austrália, projeto que representa entre 40 e 60 milhões de dólares investimento, disse o ministro da tutela.

O vice-primeiro-ministro e ministro do Plano e Ordenamento, José Reis, que está a liderar o projeto, explicou em entrevista à Lusa que a opção preferida do executivo é a ligação à Austrália, ainda que investidores privados possam fazer outras ligações no norte da ilha.