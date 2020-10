Actualidade

O Comissariado contra a Corrupção (CCAC) de Macau identificou três casos de possível falsificação de documentos nos pedidos de fixação de residência por investimento e remeteu os processos para o MInistério Público.

O anúncio de hoje acontece cerca de duas semanas depois de um julgamento que envolveu altos funcionários do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), organismo que aprova estas autorizações de residência.

O presidente do IPIM acabou por ser condenado pelo Tribunal Judicial de Base a uma pena de prisão efetiva de dois anos, mas somente por violação de segredo e inexatidão dos rendimentos.