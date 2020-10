UE

Portugal está numa boa posição para usar a sua presidência para definir uma abordagem pragmática da UE em relação à China, porque "reconhece a complexidade da relação", "mas considera-a crucial", defendem especialistas.

A posição consta de um relatório, a que a Lusa teve acesso, do 'think tank' independente Conselho Europeu para as Relações Externas (ECFR), que analisa como a presidência portuguesa pode impulsionar uma maior cooperação na UE para consolidar uma liderança global, tendo em atenção as opiniões dos europeus.

Evocando a chamada "diplomacia da máscara", que a China promoveu face à pandemia provocada pelo novo coronavírus e que se "traduziu numa ajuda intencional de equipamento de saúde, pessoal médico e apoio à investigação", o relatório aponta que ela correspondeu a mais uma forma de Pequim "explorar as diferenças entre os Estados-membros da UE".