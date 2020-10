Actualidade

A presidência portuguesa da União Europeia pode ter um papel central na definição da política europeia para África, dadas as relações históricas e influência, mas também o "surpreendente" pouco interesse dos outros Estados-membros, defendem especialistas.

A posição consta do relatório "Presidência de crise: Como a liderança portuguesa pode guiar a UE na era pós-covid", do 'think tank' independente Conselho Europeu para as Relações Externas (ECFR), a que a Lusa teve acesso.

Portugal, que na sua anterior presidência europeia, em 2007, organizou a I Cimeira UE-África, volta a assumir a presidência em 2021, embora num quadro institucional europeu diferente, instituído pelo Tratado de Lisboa, que diminuiu a influência dos Estados-membros nas relações externas.