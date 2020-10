Actualidade

Os europeus "perderam muita confiança" na relação com os Estados Unidos e preocupam-se com o papel da União Europeia num mundo dominado pela competição EUA-China, desafios que devem nortear a presidência portuguesa da UE, defendem especialistas.

As conclusões baseiam-se num estudo realizado em nove Estados-membros, representando dois terços da população e do PIB da UE, citado no relatório "Presidência de crise: Como a liderança portuguesa pode guiar a UE na era pós-covid", do 'think tank' independente Conselho Europeu para as Relações Externas (ECFR).

"Em todos os Estados-membros onde se realizou o inquérito, exceto Itália, Polónia e Bulgária, foram maioritários os que afirmaram que a sua opinião sobre os EUA piorou durante a crise do coronavírus. E, mesmo nesses três países, grandes minorias demonstraram ter a mesma opinião", refere o relatório, a que a Lusa teve acesso.