Actualidade

O banco espanhol Bankinter teve um lucro de 220,1 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2020, uma queda homóloga de 50,5%, explicada pelas "grandes provisões" feitas de 243,5 milhões para contrariar o impacto da pandemia de covid-19.

No relatório de atividade de janeiro a setembro de 2020 enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o banco destaca que realizou estas reservas extraordinárias para prevenir o agravamento do cenário macroeconómico, cujo principal fator foi a crise criada pela pandemia.

O banco informa que nas suas contas não houve "extraordinários" e salienta que os empréstimos cresceram 7% no período de nove meses.