Cancro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) apelou hoje à generosidade dos portugueses para o peditório nacional que arranca dia 29, garantindo que todas as medidas de proteção serão usadas para impedir contágio por causa da pandemia.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente Vitor Veloso reconheceu que este ano, porque muitas das outras iniciativas que a Liga organizava não podem decorrer por causa da pandemia de covid-19, o apoio aos doentes e famílias está muito mais dependente do peditório nacional, que no ano passado angariou cerca de três milhões de euros.

"É um dos aspetos mais importantes na angariação de fundos que a Liga promove, fundamental para sobrevivência e para as ações que desenvolvemos de apoio a doentes oncológicos e famílias ao longo do ano, além da área da investigação", afirmou Vitor Veloso, lembrando que os pedidos de apoio cresceram 40% e que as consultas de psico-oncologia duplicaram.