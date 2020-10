OCDE

Os alunos portugueses estão entre os jovens com mais vontade de agir para o bem-estar coletivo, segundo um estudo da OCDE que compara estudantes de 63 países.

Esta é uma das conclusões do VI relatório do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos (PISA), hoje divulgado, que se focou em perceber se os jovens têm as competências necessárias para viver num mundo interconectado e se os seus valores e atitudes garantem o respeito pelos outros.

O relatório "Estarão os jovens preparados para prosperar num mundo interligado?" analisou vários itens, entre os quais a vontade dos alunos de 15 anos em agir para o bem-estar coletivo e desenvolvimento sustentável.