Actualidade

O Turismo de Portugal (TP) lança no sábado, em Portalegre, um programa para empreendedores aprenderem a qualificar a oferta turística, adaptando-a à identidade de cada território, através da valorização dos produtos e dos serviços endógenos, foi hoje anunciado.

O objetivo, segundo um comunicado do TP, passa por "preparar empreendedores para o interior de Portugal, que saibam aproveitar o aumento de procura turística que estes territórios registaram no último verão, na sequência da pandemia da covid-19".

Trata-se do programa Green Up, promovido em parceria com a empresa de consultoria e apoio ao empreendedorismo Territórios Criativos, dirigido a escolas de Hotelaria e Turismo de todo o país, para ensinar a valorizar os produtos e os serviços endógenos, a sustentabilidade dos territórios e a promover a economia circular.