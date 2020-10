Covid-19

Os bombeiros de Sanfins do Douro fecharam temporariamente o quartel em consequência do surto de novo coronavírus que afeta esta vila de Alijó e o serviço está a ser assegurado pelas outras corporações do concelho.

A informação foi avançada hoje, em comunicado, pela Associação Humanitária dos Bombeiros de Sanfins do Douro, que confirmou que um elemento teve um teste com resultado positivo ao novo coronavírus, apresentando-se assintomático e a cumprir isolamento.

A Câmara de Alijó, no distrito de Vila Real, acionou na quarta-feira o Plano Municipal de Emergência, depois de ter sido detetado um surto na Associação Cultural e Social de Sanfins do Douro, onde há 17 funcionários infetados e 11 utentes do lar de idosos.