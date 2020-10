Covid-19

O aumento do número de casos do novo coronavírus na Alemanha torna a situação "muito grave", alertou hoje uma autoridade de saúde de referência, que apelou ao respeito as medidas de segurança para conter a progressão da pandemia.

"A situação tornou-se muito séria no geral", disse Lothar Wieler, presidente do Instituto Robert Koch (RKI), numa conferência de imprensa.

O alerta ocorreu quando a Alemanha regista um novo recorde de novas infeções, com 11.287 casos adicionais em 24 horas, segundo os dados hoje divulgados.