Actualidade

O embaixador de Portugal em Pequim disse hoje não existir ainda uma solução para permitir as deslocações à China dos residentes estrangeiros de Macau.

A questão foi abordada com as autoridades de Macau e "foi longamente falada, mas não ficou resolvida", afirmou à Lusa José Augusto Duarte, no final de uma visita de quatro dias ao território, em que manteve encontros com as autoridades locais, incluindo o chefe do executivo, Ho Iat Seng.

O embaixador defendeu que a questão exige uma "abordagem global e equitativa, de forma a não discriminar nenhum passaporte" e lembrou que não depende apenas das autoridades de Macau, mas também do Governo central, que fechou as fronteiras aos estrangeiros em março.