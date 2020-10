Giro

O italiano Giovani Visconti (Vini Zabù-KTM) abandonou hoje a Volta a Itália em bicicleta, por lesão, e deixou o português Ruben Guerreiro (Education First) mais perto do triunfo na classificação da montanha.

"O Giovani Visconti não vai partir para a 18.ª etapa do Giro, desde Pinzolo até Laghi di Cancano. O corredor siciliano tem sofrido há vários dias de uma tendinite patelar, que foi tratada depois da etapa de ontem [quarta-feira], mas esta manhã voltou a ter dores, até a descer as escadas, fazendo-nos decidir pelo abandono", lê-se no comunicado da Vini Zabù-KTM.

Guerreiro 'destronou' Visconti da classificação da montanha do Giro na quarta-feira, ao somar 198 pontos, contra 148 do italiano, que era o principal 'rival' do ciclista natural de Pegões, no concelho do Montijo.