Covid-19

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) defende a definição com urgência de um plano nacional de retoma da prestação de cuidados de saúde, com estratégias tanto para a covid-19 como para as outras doenças agudas crónicas.

"Este plano deverá ser inclusivo e ter especial atenção às pessoas mais afetadas pela pandemia e às em situação de maior vulnerabilidade" e deverá "envolver o setor público, social e privado" e "promover a proximidade e a colaboração entre a saúde e a segurança social", escreve o CNS.

Num documento de reflexão sobre a resposta de Portugal à pandemia no qual faz uma série de recomendações para o futuro, o CNS defende também que se devem "antecipar as potenciais respostas aos próximos desafios da covid-19", que devem ser adequadas à realidade epidemiológica local.