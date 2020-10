Covid-19

O número de mortes do surto de covid-19 no lar Mansão de São José, em Beja, subiu para três, com a morte de duas utentes que estavam internadas, divulgou hoje a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Fonte da ULSBA disse à agência Lusa que uma das idosas que morreram tinha 81 anos e a outra 89.

Na atualização da informação relativa ao surto identificado no lar, a ULSBA refere que, devido à morte das duas idosas, desceu de 12 para 10 o número de utentes do lar internadas no Hospital José Joaquim Fernandes.