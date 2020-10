Actualidade

A Comissão Europeia quer cortar as capturas de goraz e de peixe-espada preto, deixando a Lisboa a responsabilidade por este em águas nacionais, no âmbito da proposta de pesca para espécies de águas profundas em 2021 e 2022.

De acordo com a proposta de totais admissíveis de capturas (TAC) para três espécies de águas profundas hoje apresentada aos Estados-membros, Bruxelas, com base em pareceres científicos, propõe uma redução de 25%, para as 2.113 toneladas, face a 2020, das capturas de peixe-espada preto nas águas ibéricas da Baía da Biscaia.

Para as águas portuguesas, nomeadamente nas regiões autónomas, será Lisboa a fixar as possibilidades de pesca de peixe-espada preto.