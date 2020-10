Actualidade

A organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) alertou hoje que as autoridades egípcias executaram 49 pessoas entre 03 e 13 de outubro, 15 delas com condenações por violência política.

"As autoridades egípcias executaram 15 homens condenados pelo seu suposto envolvimento em três casos de violência política, bem como duas mulheres e 32 homens condenados em processos criminais, entre 03 e 13 de outubro", disse a HRW num comunicado divulgado nas vésperas das eleições legislativas no Egito, que começam no sábado.

Além disso, a ONG afirmou que a execução de 13 dos condenados por violência política ocorreu poucos dias depois da morte de quatro reclusos condenados à morte num "incidente suspeito" que o Ministério do Interior atribuiu como uma tentativa de fuga.