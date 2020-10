Actualidade

A seleção portuguesa de futebol mantém o quinto lugar do ranking da FIFA, que continua a ser liderado pela Bélgica, revelou hoje o organismo, na atualização de outubro, depois de terem sido realizados um total de 120 jogos.

Portugal continua no quinto posto, agora com 1.661 pontos, atrás da Inglaterra, quarta (1.669), num ranking que volta a ser encabeçado pela Bélgica (1.765), seguido da campeã mundial França, segunda (1.752), e do Brasil, terceiro (1.725).

Para a atualização do ranking contaram os últimos três jogos da seleção nacional, efetuados no início de outubro, em que empatou a zero com Espanha, num particular, seguido de resultado idêntico com a França e um triunfo por 3-0 sobre a Suécia, estes dois últimos jogos a contar para a Liga das Nações.