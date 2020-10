Covid-19

A Esquadra de Estremoz da PSP, no distrito de Évora, fechou as portas temporariamente para a desinfeção dos espaços, depois ter sido detetado um caso positivo de covid-19, disse hoje à agência Lusa fonte policial.

A fonte do Comando Distrital de Évora da PSP indicou que um agente desta esquadra está infetado com o novo coronavírus SARS-CoV-2 e que outros dois têm sintomas da doença, tendo sido todos os elementos, num total de 33, testados esta manhã.

Segundo a mesma fonte, as instalações da esquadra de Estremoz e as viaturas estão a ser desinfetadas, o que obrigou ao encerramento temporário do espaço, que deverá reabrir assim que terminar a operação de limpeza.