Football Leaks

O técnico que prestava apoio informático à sociedade de advogados PLMJ admitiu hoje no julgamento do processo 'Football Leaks' que só soube pela PJ que tinha sido responsável pela abertura do email que permitiu a intrusão no sistema.

Na audição que abriu a 16.ª sessão do julgamento no Tribunal Central Criminal de Lisboa, Luís Fernandes foi confrontado com o email que lhe tinha sido reenviado pela advogada da PLMJ Paula Martinho da Silva no dia 26 de outubro de 2018, por suspeitas de que se pudesse tratar de 'spam', uma vez que representava um suposto email da Autoridade Tributária e tinha um endereço para descarregar documentos.

"Quando fui à Polícia Judiciária é que me disseram que teria sido este o email que teria dado acesso às credenciais", revelou a testemunha, que disse não ter encarado o email na altura como 'spam', sublinhando: "Posso ter clicado no 'link'. E admito ter inserido as credenciais para prestar melhor apoio à utilizadora."